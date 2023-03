I Ferretto fotografi a Treviso: nuovi ritrovamenti inediti tra Treviso, Città del Vaticano e Amazzonia

Il collezionista e storico della fotografia Giuseppe Vanzella esporrà in questa conferenza, presso il Centro della Famiglia, via S. Nicolò 60, ore 20,45 - organizzata dalla SOcietà Iconografica - le informazioni sulle sue nuove acquisizioni di documenti, dipinti e fotografie relative all’importante famiglia di fotografi trevigiani Ferretto, il tutto accompagnato dalla proiezione di una significativa slide-show. Dai documenti riguardanti il capofamiglia Giuseppe e la sua fabbrica di inchiostri di via Pescatori (anni ‘50/’60), alla lettera di Garibaldi (1867), alla campagna fotografica vaticana su commissione di Papa Pio X (1904) del figlio Giovanni, fino alle tracce, a oggi assolutamente inedite, del transito attraverso la selvaggia Amazzonia dei fratelli Giovanni e Adelchi (1885/’95). Un particolare momento della storia di Treviso, tra Ottocento e Novecento, nella quale la Fotografia ti prende per mano conducendoti verso interessi sociali, storici e culturali fino ad ora poco conosciuti.