Festa per i cento anni di Nelda Terni

Circondata dai familiari, dai vicini di casa, dai dirigenti e operatori della residenza per anziani “Casa Mia” di Casier, la signora Nelda ha spento con vigore le candeline sulla grande torta preparata per l’occasione dal cuoco della struttura, mercoledì 14 dicembre 2022. Alla domanda del sindaco di Casier Renzo Carraretto – che ha presenziato alla festa assieme all’assessore all’istruzione di Treviso Silvia Nizzetto – su quale fosse il suo segreto per arrivare ai cent’anni ha risposto con semplicità e sicurezza: “Ho sempre lavorato tanto”. In effetti chi la conosce conferma di averla vista curare e rifinire di persona e con assiduità il giardino della sua casa di Santa Maria del Sile, dove si era stabilità con il marito Giuseppe (Bepin) fin dalla nascita del nuovo quartiere trevigiano nella seconda metà degli anni Cinquanta del secolo scorso. Nelda Terni ha inoltre rivendicato sempre con forza la sua volontà di autonomia e indipendenza, anche dopo la morte del marito. Inutili le insistenze dei figli Gianfranco e Flavio di portarla nelle loro abitazioni. Nelda aveva le sue rose, la sua macchina da cucire, i suoi preziosi ricami con cui si è esercitata fino a non molto tempo fa. Solo dopo aver compiuto novantanove anni ha accettato di entrare in una casa di riposo, dove peraltro ha saputo inerirsi con naturalezza e senza difficoltà. Certo, favorita dalla bellezza ed efficienza di CASA MIA, ma soprattutto perché temprata fin da piccola ad affrontare la vita con spirito di sacrificio, impegno e fiducia.