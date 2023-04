Gallery





Dal 14 aprile inizierà a Casale sul Sile la tradizionale Festa dell'Ottava di Pasqua 2023. Oltre allo Stand gastronomico, gli eventi da segnalare sono: Lunedì 17 aprile, in occasione della Festa del Patrono, ci sarà la Gara di Torte (VI edizione) con gli allievi del Centro di Formazione Agroalimentare "Lepido Rocco" di Lancenigo che, accompagnati dai prof. Emanuele Bianchin e Alex Poloni, formeranno la giuria che valuterà le torte. (Ricchi premi ai vincitori). La partecipazione è gratuita. Domenica 23 aprile giornata denominata "Io gioco con Te" dedicata alle associazioni del territorio. Tra le 54 associazioni aderenti, 32 saranno presenti con il gazebo nel piazzale della chiesa. E' un'occasione per conoscere da vicino le associazioni di volontariato che operano in tutti i settori del nostro comune e non solo. Nella stessa giornata c'è la possibilità per le famiglie di poter giocare con le associazioni con il gioco/percorso denominato "Mamma, papà proviamo?" . Sono prove con domande, abilità ecc. che mettono in una sana competizione sia tra genitori e figli che tra altre famiglie. La partecipazione è gratuita. Premio finale alla coppia Genitore/figlio che avrà ottenuto miglior punteggio.