Festival del Sapere 2023, recital teatrale dedicato a Don Milani

Venerdì 3 marzo alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio di Sernaglia, terzo appuntamento con il “Festival del Sapere 2023”, la rassegna culturale ideata e organizzata dall'Amministrazione Comunale e dalla Biblioteca Civica “Giocondo Pillonetto”, e che vede la direzione artistica del dott. Ezio Pederiva. L’evento "Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola" condurrà il pubblico addentro l’importante storia di Don Lorenzo Milani e lo farà con uno straordinario recital teatrale degli autori Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Il recital racconterà le vicende di un ragazzo ricco, sorridente e pure bello che lascia la sua bella e comoda vita per farsi prete e dar poi vita alla Scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani. La rappresentazione, pluripremiata, è dunque il racconto di una scuola nei boschi, dove si fa lezione tra i prati e lungo i fiumi, senza lavagna, senza banchi, senza primo della classe e soprattutto senza somari né bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per aspettare gli ultimi. Una storia, quella di Don Lorenzo Milani, della quale Luigi D’Elia, un artigiano della narrazione e un educatore, ci regala una magistrale interpretazione a mani nude, senza costumi e senza scena, un racconto duro, amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è stato Barbiana. «L’Amministrazione Comunale, attraverso questa fondamentale tappa del Festival – sottolinea il sindaco Mirco Villanova -, intende ricordare compiutamente la figura di Don Lorenzo Milani a 100 anni dalla sua nascita, evidenziandone il suo straordinario valore di persona, di religioso e di pedagogo». L’ingresso è libero, senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili (per info: biblioteca 0438 965373)