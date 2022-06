Finali regionali Csi pallavolo a Treviso

Calendario gare domenica 12 maggio:

PALLAVOLO RAGAZZE Finali 1°&2° posto San Donà Volley vs Libertas Torreglia ore 10:30 c/o Palestra San Bartolomeo - Strada di S. Bartolomeo, 1 - Treviso Coppa Veneto Polisportiva Casale vs Albignasego ore 15:30 Palestra San Bartolomeo - Strada di S. Bartolomeo, 1 - Treviso

PALLAVOLO ALLIEVE Finali 1°&2° posto San Donà Volley Verde vs Laguna Volley ore 10:30 c/o Palestra Pascale, Via Cartieretta, 1 - Santa Maria del Rovere a Treviso Coppa Veneto Badoere Volley vs Mestre Volley Center ore 15:30 c/o Palestra Pascale, Via Cartieretta, 1 - Santa Maria del Rovere a Treviso

PALLAVOLO OPEN MISTO Finali 1°&2° posto Volley Fontane vs Kosmos Volley ore 10:30 c/o Palestra S. M. A. Manzoni, Via Galvani, 2 - Carità di Villorba (TV) Coppa Veneto Brock’n Roll vs Pol. Fossaltina ore 15:30 c/o Palestra S. M. A. Manzoni Via Galvani, 2 - Carità di Villorba (TV) Le premiazioni delle finali 1°-2° posto si svolgeranno alle ore 12.30 presso la Palestra S. M. A. Manzoni Via Galvani, 2 - Carità di Villorba (TV).