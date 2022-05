Vi ricordate una segnalazione dei lavori al PDL di Castella di Godego in via Chioggia eseguiti malissimo? Ebbene grazie alla mia segnalazione alla regione Veneto il week end passato 14-15/5 il passaggio a livello è stato sistemato in modo egregio vorrei dire. Grazie alla regione veneto che è intervenuta per far sistemare una strada di grande scorrimento.