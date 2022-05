In Fondazione Cassamarca nasce “Firmamenti. Collana di cultura europea”

Venerdì 20 maggio, alle ore 13, al Salone del Libro di Torino (Sala Viola) sarà presentata "Firmamenti. Collana di cultura europea”, progetto editoriale promosso dalla Fondazione Cassamarca. La collana è diretta da Maurizio Bettini, Massimo Cacciari e Luigi Garofalo ed è edita da Marsilio. Si propone di valorizzare e far conoscere opere di straordinaria importanza nella formazione del pensiero occidentale, talora trascurate dalla critica o addirittura prive di una traduzione italiana. Ciascun testo è arricchito di saggi scritti da autorevoli studiosi, volti soprattutto a coglierne il significato sotto il profilo storico-filosofico e giuridico-antropologico. I primi due volumi, già pubblicati, sono: “Theodoer Daubler. L’aurora boreale. Autointerpretazione” a cura di Luigi Garofalo, con testo tedesco a fronte e “Asconio. Commento alle orazioni di Cicerone”, a cura di Bernardo Santalucia, con testo latino a fronte, sono già stati pubblicati. Seguiranno: “Alexandre Kojève. Lineamenti di una fenomenologia del diritto” a cura di Marco Filoni e Luigi Garofalo, “Ovidio. I fasti” a cura di Maurizio Bettini e Mario Lentano, con testo latino a fronte, “Atti degli Apostoli” a cura di Adriana Destro e Mauro Pesce, con testo greco a fronte, “Ernesto Buonaiuti. Rivelazione e storia. Pagine scelte” a cura di Enrico Cerasi, “Hermann August Korff. Lo spirito dell’età di Goethe” a cura di Giampiero Moretti (opera in cinque volumi), “William Shakespeare. I sonetti” a cura di Sergio Perosa, con testo inglese a fronte, “Sallustio. La congiura di Catilina” a cura di Luca Fezzi, con testo latino a fronte, “Fritz Mauthner. Dizionario filosofico. Nuovi contributi alla critica del linguaggio 1910 – 1911” a cura di Massimo Cacciari (opera in due volumi), “Servio. Commento alle opere di Virgilio” a cura di Mario Lentano, con testo latino a fronte e “Jules Lequier. Opere” a cura di Massimo Cacciari.