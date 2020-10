Follador Prosecco, premi gold e silver al Vinoway wine selection 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I toni dell’oro e dell’argento tingono Follador Prosecco dal 1769 di nuovi e importanti successi al Vinoway wine selection di ottobre, l’evento più glamour del mondo del vino italiano.

Tra gli oltre quattromila vini in gara, spicca nel conquistare il giudizio favorevole del Comitato di degustazione dell'associazione Vinoway Docg Millesimato Brut Follador, con un punteggio pari a 92/100. Il raffinato Spumante è stato apprezzato per la sua struttura equilibrata e il tipico finale asciutto, che rivela una splendida combinazione di sapori e un bouquet di agrumi, mandorla e fiori di acacia. A primeggiare sul podio con 90/100 e la medaglia d’argento, anche la fragranza piena e gradevole di Docg Millesimato Extra Dry, un vino piacevolmente fruttato, capace di esprimere un delicato equilibrio di mela golden, pesca, pera e sentori floreali di glicine. A ritirare il premio sul palco della moderna manifestazione, istituita per stimare i migliori professionisti del settore enologico e le aziende vitivinicole italiane più innovative e performanti, Cristina Follador, Sales & Marketing Director dell’Azienda. Un riconoscimento che avvalora un marchio d’eccellenza del Prosecco Docg, ambasciatore della cultura vitivinicola di Valdobbiadene da oltre 250 anni. Tra le prime ad orientarsi verso la categoria degli Spumanti e accreditata per l’innovativo metodo di produzione, la famiglia Follador custodisce da ben 9 generazioni i valori di un territorio eletto Patrimonio dell’Umanità, con la consapevolezza e l’orgoglio che un grande passato rappresenti la migliore risorsa per volgere lo sguardo al futuro e alla crescita continua.