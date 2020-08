Fondazione Marca Treviso e Carraro insieme per la mobilità sostenibile nel turismo

Breve ma significativa cerimonia oggi in Piazza Borsa dove Giovanni Carraro, in rappresentanza anche del fratello Ruggero, dell’omonima Concessionaria Mercedes Benz di Susegana, ha formalmente consegnato al Presidente della Fondazione Marca Treviso Gianni Garatti ed al suo Direttore Alessandro Martini le chiavi del nuovissimo modello della casa tedesca classe C 300 DE S.W. AUTO EQ-POWER NIGHT EDITION. Testimone dell’evento, Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno e principale partecipante Fondatore della Fondazione medesima, Mario Pozza. “Abbiamo deciso di avviare questa importante collaborazione con la Fondazione Marca Treviso, ha dichiarato Carraro, per la sua dinamicità e per le capacità di promuovere e valorizzare il territorio trevigiano, un fatto questo che, per il nostro Gruppo, è un valore sul quale crediamo ed abbiamo basato il nostro successo”. La Fondazione, prosegue Carraro (noto anche per la sua decennale esperienza nell’ideazione e descrizione di itinerari escursionistici delle prealpi e della pedemontana Trevigiana e Veneta – l’ultimo lavoro s’intitola Prealpi Flash…), è certamente un soggetto che nel territorio provincia e regionale si è distinto per la sua progettualità e per le importanti relazioni a tutti i livelli anche (ed in particolare in questo periodo di Covid19) sui canali social. Il Presidente Garatti, visibilmente soddisfatto, ha dichiarato: “Stiamo completando importanti passaggi organizzativi e di strategia al nostro interno… Siamo passati in 18 mesi da Consorzio di promozione turistica a Fondazione di Partecipazione riconosciuta dalla Regione Veneto con funzioni di housing verso gli enti locali, con l’obiettivo di divenire a breve, un soggetto in grado di relazionarsi con tutti gli enti territoriali attraverso accordi di Programmazione e Cooperazione. Tutto ciò non sarebbe potuto avvenire se la Camera di Commercio, l’Associazione tra i privati denominata Turismo di Marca, e gli altri Partecipanti alla Fondazione [’ultimo dei quali, solo in ordine di tempo, è Assindustria Veneto Centro dopo che, sin dall’inizio, Confcommercio, Confagricoltura Treviso (ma anche un’associazione del mondo dellartigianato sta valutando l’adesione), le IPA Pedemontana del Grappa e dell'Asolano, Montello Piave Sile, Terre Alte della Marca Trevigiana e IPA Marca Trevigiana, con il Comune di Treviso come capofila, i Comuni di Vittorio Veneto, di Ponzano Veneto e, ultimo ma non per ultimo, Unicredit Banca ne avevano condiviso percorso e finalità aderendovi con slancio e determinazione) non avesse creduto in noi collaborando senza risparmiarsi all’evoluzione ed alla sua crescita… “Il fatto che l’OGD Città d’arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano – ho dichiarato Mario Pozza (che della stessa è anche Presidente della Cabina di Regia) abbia individuato la Fondazione Marca Treviso quale soggetto per la propria operatività la dice lunga. Nei prossimi anni, il turismo sarà chiamato a vere e proprie riconversioni e crediamo fermamente che la strada intrapresa sia quella giusta. Come Camera di Commercio, riteniamo che la Fondazione sia il soggetto che, sotto la guida e secondo le strategie che la OGD disporrà, potrà assolvere al meglio nell’accompagnare il sistema turistico trevigiano”. La scelta della sostenibilità ambientale anche nella scelta di un’auto ibrida, qualifica ancora di più il percorso intrapreso, hanno dichiarato all’unisono Carraro, Garatti e Pozza. E’ una scelta vincente che premia entrambi le parti ed indica ai turisti, agli Ospiti ed alle Imprese trevigiane e Venete la rotta che anche nel turismo è ormai realtà.