Sabato 29 agosto alle ore 18:00 presso l'hotel Maggior Consiglio si svolgerà un interessante incontro dal titolo "FONDI EUROPEI: QUALI OPPORTUNITÀ PER LA PROVINCIA DI TREVISO". I fondi europei sono di fondamentale importanza per lo sviluppo economico della provincia di Treviso e del Veneto, pertanto vanno impiegati in progetti a medio e lungo termine gestendoli con competenza e professionalità. Interverrano: - On. Pietro FIOCCHI Europarlamentare e imprenditore; - Avv. Fabio CREA candidato consigliere regionale del Veneto con Fratelli d'Italia. Contatti: Mail: scrivicrea@gmail.com Facebook: Fabio Crea Instagram: fabio.crea