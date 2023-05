Fototessere all'esterno del Comune di Zero Branco

municipio zero branco 1 · Zero Branco

Buongiorno, volevo segnalare una bella iniziativa del comune di zero branco che ha installato davanti alla porta del municipio una cabina fototessere che collegata con gli uffici anagrafe permette di far la foto al costo di solo 6 euro, rimasto piacevolmente colpito quando mi sono recato per rinnovare la carta di identità mi sembrava una notizia di risalto da convidere con il terriotorio. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0SrptZWFdJf89NuaTAnZ94SHFAeQymHh2HNQaPWTtNr3dNSRPH5TK4ve9rEvUBu4nl&id=100064439812243 https://it.linkedin.com/posts/dedem_sostenibilit%C3%A0-innovazione-digitalizzazione-activity-7064957209721356290-zU-f?utm_source=li_share&utm_content=feedcontent&utm_medium=g_dt_web&utm_campaign=copy