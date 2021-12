Una leggenda veneta alla Dakar 2022

Gallery









L’inizio del nuovo anno darà inizio alla 44ª edizione del Rally Dakar 2022, per la terza volta in Arabia Saudita con diverse restrizioni causa COVID-19. La competizione inizierà il 1 gennaio da Gedda, città portuale, e terminerà il 14 gennaio, dopo ben 13 tappe, nella medesima città della partenza. Più di 8000 chilometri sarà il percorso da affrontare del rally più audace del mondo, tra cui quasi 5000 km di prove speciali. La novità di questo nuovo anno, oltre alla limitazione dei partecipanti dovuta al COVID-19, sarà considerata valida la partecipazione per il Campionato mondiale cross country rally, ed i piloti che saranno costretti ad abbandonare la tappa, per qualsiasi tipo di problema meccanico, potranno comunque partecipare alla tappa successiva. Viene inoltre introdotto il roadbook elettronico per tutte le categorie e mezzi, a differenza degli anni passati ad uso esclusivo delle moto.Tanti i piloti italiani in gara, tra cui il veterano Franco Picco, classe 1955 di Vicenza. Anche quest’anno ha deciso di prendere parte alla 44° Dakar, all’età di 66 anni. La sua carriera agonistica inizia nel 1976 dove vince il Campionato Italiano Juniores 250 e Seniores 500 nel 1978. Ma il debutto nelle corse africane avviene nel 1985 all’allora Paris-Dakar, dove sotto ogni tipo di aspettativa, stupii i migliori piloti del mondo rimando in testa in molte tappe, chiudendo la gara in terza posizione assoluta, salendo sul podio. Da allora, il suo futuro di pilota ufficiale Yamaha, è stato quello di crescere tra le dune del deserto… oltre la Dakar. Tante le vittorie importanti hanno onorato il suo curriculum da pilota, come ad esempio al Rally dei Faraoni; Africa Eco Race e tante altre. Non ci resta che fare il tifo a Franco Picco seguendo la sua pagina ufficiale https://www.francopiccoadventures.com/it/