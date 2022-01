Addio a Gabriele Dal Ziglio, l'idraulico dei raid

Gallery





Sotto una sottilissima e gelida pioggia si è consumato stamane nella chiesa di San Giuseppe di Treviso l'ultimo saluto a Gabriele Dal Ziglio, per tutti "Lele Sarlìn". Un addio commosso per un membro di una delle famiglie storiche, coi Bisi, gli Ugàti, i Buràni del popoloso quartiere che lambisce le mura cittadine. Una vita come idraulico presso la storica ditta Saran Angelo di Ponzano unita ad una passione grandissima per la bicicletta che lo portò a girare l'Europa in lunghi e avventurosi raid da Praga a Vienna, dalla Spagna alla Francia all'Ungheria, alla Polonia di papa Woityla e del cardinale Stefan Wyszyński e di Auschwitz-Birkenau, un raid quest'ultimo che lo toccò profondamente e con lui tutti i suoi compagni d'avventura, i membri dell'Unione Ciclisti Paese. In sella alla sua impareggiabile "Rebellato", una bici d'incredibile robustezza e duttilità detta nell'ambiente la "Pinarello dei poarèti" per il costo affatto proibitivo e per l'assistenza che il costruttore, Luciano, di Salvarosa di Castelfranco garantiva sempre e comunque, ha macinato negli anni migliaia di chilometri per le strade del vecchio continente vivendo cogli amici pagentini emozioni indelebili. La comunità di San Giuseppe poi piange anche uno dei più attivi Cavalieri del "Priorato di Sant'Antonio Abate", benemerita, antichissima Confraternita dedita alle necessità della chiesa le cui origini si pèrdono nel secolo sedicesimo i cui membri, agli albori, facevano capo all'omonima chiesetta situata ai piedi dell'odierno cavalcavia della Noalese di cui rimane memoria in una lapide all'interno dell' attuale parrocchiale. A dare l'ultimo saluto a Lele Sarlìn c'erano un po' tutti stamane, ex colleghi di lavoro, i sodali della bicicletta e gli amici della contrada Moncia alle cui feste non mancava mai, ognuno con un ricordo, ognuno con un'immagine speciale da tener stretta, ognuno col suo sommesso dolore. Una vita davvero piena e generosa trascorsa con la discrezione propria di chi è umile ma grande di cuore.