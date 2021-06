Gaiarine: tempo di assemblea per la cooperativa di Francenigo

Dati economici in crescita per Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con sede direzionale in Friuli Venezia Giulia, forte di 15 punti vendita tra le province di Pordenone, Udine e Treviso. L'assemblea per i soci residenti in provincia di Treviso si terrà giovedì 24 giugno alle 19.30 nel teatro Damiano Chiesa di Francenigo di Gaiarine. I soci saranno chiamati ad approvare il bilancio 2021, chiuso in territorio positivo (+276 mila euro) e con fatturato di oltre 29 milioni di euro. Ai soci votanti in assemblea sarà donato un omaggio. "Rispetto al 2019 - spiega il presidente Mauro Praturlon - il fatturato è cresciuto del 14 per cento. È stato un anno particolare, segnato dalla pandemia e dalle limitazioni alla circolazione legate al coronavirus, ma va detto che anche quando è tornata la libertà di movimento, i nostri punti vendita hanno continuato ad attrarre la clientela con proposte basate su qualità e convenienza, grazie all'impegno della struttura guidata dal nostro direttore generale Piergiorgio Franzon da poco andato in meritata pensione. Siamo una realtà attiva dal 1919 e con oltre 16 mila soci, da sempre attenta al rapporto con le comunità che serviamo. Per questo lo scorso anno, nella fase più acuta dell'emergenza Covid-19, abbiamo donato 30 mila euro ai Comuni sul cui territorio operiamo sotto forma di buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa della situazione sanitaria". Nella assemblea il presidente Mauro Praturlon - insieme al vicepresidente Cesare Giavi, al nuovo direttore generale Stefano Cesarin e ai sindaci revisori presieduti da Alberto Sandrin - relazionerà sul bilancio cooperativo. Saranno rispettate le procedure anti contagio e le distanze di sicurezza.