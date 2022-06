Gara junior di dama italiana in piazza Pio X

Si è svolta Sabato 4 Giugno presso la piazza Pio X di Casier la manifestazione promozionale denominata “Gara Junior” di dama italiana per bambini e ragazzi . La manifestazione è stata organizzata dal comitato genitori di Dosson/Casier, affidandone l’organizzazione al circolo damistico ASD “Damasport Roncade”, circolo affiliato alla FID (Federazione Italiana Dama), La manifestazione è stata perfettamente diretta dal delegato provinciale e istruttore FID Loris Scaggiante, con l’arbitro regionale Gabriele Cappelletto e l’arbitro provinciale Renato Cervellin. La manifestazione ha visto la partecipazione di 32 junior divisi in due gruppi, gran parte appartenenti alle scuole di Casier, Dosson e con alcuni tesserati FID. Le premiazioni sono state effettuate dal sindaco di Casier Renzo Carrarretto e da Chiara Gitini del comitato genitori Dosson/Casier. Premiata tra i tesserati FID Gaia Macaroni 1° gruppo: 1° classificata Emma Rossi, 2° class. Lorenzo Gari, 3° class. Giada Pistolesi . 2° gruppo:1° classificato Jabir Belkbir, 2° class. Noemi Bergamo, 3° class. Beatrice Cito. Come in ogni sport, sono la conoscenza e l’impegno a fare la differenza. Il gioco della dama è adatto a chiunque, anche a chi ha handicap fisici e/o psichici: i suoi benefici sono stati dimostrati scientificamente. Molti pensano che sia una perdita di tempo ma nulla è più falso: allenare il cervello al ragionamento ed alla logica è una qualità che ci aiuta tantissimo nella vita di tutti i giorni .