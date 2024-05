Gasolio "sporco" in un distributore di Casale sul Sile: auto in panne

Buongiorno, Sabato mattina,18 maggio 2024, ho fatto rifornimento di gasolio ad un distributore di Casale sul Sile. Ripartito dal distributore, la mia auto si è fermata in panne. Consegnata col carro attrezzi all'officina specializzata, mi è stata riferita e documentata con video la presenza nel serbatoio non solo di acqua ma anche di melma, che ha danneggiato tutto il sistema di distribuzione della mia auto (nuova) con un preventivo di intervento per il ripristino del motore a 4 zeri. Sebbene la compagnia metta a disposizione una pagina del suo sito per aprire un sinistro, non trovo plausibile che per segnalare il sinistro serva la fattura pagata dei lavori svolti. Oltre al danno subito per non poter utilizzare l'auto che mi è indispensabile nella mia vita per lavoro e svago, mi trovo a dover anticipare una somma importante che probabilmente mi sarà risarcita, ma conoscendo i cavilli a cui le assicurazioni si rivalgono, preferirei mettere le mani avanti e capire se altri automobilisti rimasti in panne anche loro per lo stesso motivo sabato 18 maggio presso lo stesso distributore possono mettersi in contatto con me per creare una community e rendere più forte la nostra posizione. Grazie.

Lettera firmata