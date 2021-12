Natale alle Generali di Montebelluna: coi regali dell'agenzia Villa Romivo si sostiene il territorio

È un Natale speciale quello di Generali Montebelluna di Villa Romivo, che ancora una volta sceglie di investire nel benessere del territorio, rafforzando il proprio impegno al fianco delle cooperative sociali montebellunesi. Un percorso che ha preso il via ad inizio 2021 con l’apertura del Welfare Point per cittadini e aziende e che è cresciuto grazie il progetto “Ore Solidali”, che da gennaio consentirà ai dipendenti, collaboratori fondamentali dell’agenzia, di dedicare alcune ore lavorative all’anno, sia in orario ordinario che straordinario, ad attività di volontariato a favore delle associazioni non profit del territorio. Proprio alcune delle cooperative protagoniste di “Ore Solidali” sono coinvolte nella realizzazione dei “regali solidali” in vendita nei corner dedicati dell’Agenzia Generali Montebelluna di Villa Romivo.

Come le ceste solidali de Il Montelletto, azienda agricola cooperativa afferente alla Rete Orchidea, che già vanno a ruba nelle due sedi dell’Agenzia: due diversi formati, da 9 euro e da 12 euro, che raccolgono e offrono il meglio della produzione locale, dalle composte alle confetture, dalle marmellate ai succhi, realizzate e confezionate dai venti ragazzi che partecipano alle attività della cooperativa. Tutto il ricavato della vendita è destinato a sostenere i percorsi ricreativi che la Rete Orchidea offre agli ospiti del centro diurno “Il Mosaico” e a finanziare il Gruppo Appartamento Protetto “Fuoric’entro” per otto ragazzi con esigenze abitative speciali. Generali Montebelluna di Villa Romivo, oltre ad offrire a queste preziose realtà del territorio una vetrina privilegiata, ha scelto anche di acquistare le ceste natalizie come regalo aziendale. Le gustose propose de Il Montelletto, però, non sono le uniche protagoniste del Natale dell’agenzia: il corner solidale propone anche manufatti della Coop Vita e Lavoro, già partner del progetto Ore Solidali. L’oggettistica in legno realizzata dai 130 ospiti delle sei strutture che la cooperativa gestisce nell’area pedemontana, infatti, è la seconda proposta regalo che si può trovare nel corner di Villa Romivo e nella sede di Quinto di Treviso. Le cornici, gli accessori e i gadget sono frutto delle molteplici e peculiari di doti di ciascun ospite, dettaglio che trasforma ogni pezzo in un regalo unico e irripetibile. Anche in questo caso tutto il ricavato della vendita sarà utilizzato per finanziare i percorsi educativi e ri-abilitativi di Cooperativa Vita e Lavoro.