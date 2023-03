"Gente di moto" di Gianluigi Rozzoni

Gallery









S'intitola Gente di Moto la mostra fotografica esposta presso La Serra Club di Carbonera, provincia di Treviso, dal 18 marzo – giorno dell’inaugurazione a cura di Francesco Fontana e Alessandro Colle - fino al 15 aprile. La mostra omaggia il lavoro del grande fotografo Gianluigi Rozzoni che racconta, attraverso le stampe in mostra, la ricerca di emozioni in venti anni di pura passione sulle due ruote, catalogando il suo studio, valorizzandone l’essenza attraverso una singola storia: Il ricordo di un viaggio a Valencia di 6 giorni trasformatosi poi in una avventura lunga 13; La foto scattata a un amico “baciato dal sole” durante una giornata buia e grigia al Run Rompighiaggio; Vecchi amici di scuola ritrovati, così per caso, durante un Gentleman Ride o quando… “l’aria assume un profumo di fresco” immortalando l’amore della sua vita. Una passione che Gianluigi Rozzoni coltiva e cura fin da bambino quando poi, con il crescere del tempo, decide di “scrivere” le sue storie attraverso una macchina fotografica. Unendo questa sua passione al mondo delle due ruote dove, in sella alla sua Harley-Davidson – come un ambizioso cowboy in riva al fiume cerca il suo oro – così Gianluigi cerca le sue emozioni nel viso o nei gesti di persone sconosciute o di amici. Una mostra fotografica non ti annoia mai perché ti permette di vedere ciò che rivela l’occhio umano attraverso quello meccanico, immortalando quell’attimo fuggente attraverso una fotografia fatta di cuore e passione. Proprio quello che ci regala il fotografo biker Gianluigi Rozzoni con Gente di Moto! Per maggiori info: https://www.facebook.com/gianluigirozzoniph