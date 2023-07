Gianluigi Paragone presenta il suo nuovo libro "Moderno sarà lei"

Via Muson, 1 · Loria

Importante appuntamento sabato 8 luglio alle 20,45 nella splendida cornice di "Villa Jonoch" in Via Muson, 1 a LORIA (TV), dove il giornalista presenterà il suo nuovo libro che traccia un "paragone" tra antiche sapienze dei nostri nonni e l'Intelligenza Artificale. L'evento è a cura dell'associazinoe Oriens APS e l'ingresso è a offerta libera. Al termine "Firmalibri" con l'autore. Per info potete scrivere a carpediem16180@gmail.com o Whatsapp 3408002121