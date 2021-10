1° ottobre 2021 Giornata Europea delle Fondazioni #nonsonounmurales

Anche quest’anno la Fondazione ha aderito alla Giornata Europea delle Fondazioni alla quale hanno aderito 120 fondazioni italiane che in contemporanea, venerdì scorso alle ore 11, hanno inaugurato un murales, con un disegno simbolico uguale per tutti, scelto sulla base di un contest che ha coinvolto vari artisti in tutta Italia. Per Fondazione Cassamarca è stata individuata la parete esterna del Teatro delle Voci a Treviso. Tale edificio, infatti, si trova in un quartiere periferico della città e ben si coniuga allo spirito dell’iniziativa rivolta proprio ad animare zone abbandonate o periferiche. Per l’ideazione e il coordinamento della realizzazione dell’opera, la Fondazione Cassamarca si è avvalsa della collaborazione con l’artista Paolo Socal e il maestro Marco Varisco. Per la realizzazione ci si è avvalsi della preziosa collaborazione di: Associazione Undici di Marca, Fondazione Oltre il Labirinto, Associazione Adelante Onlus e Treviso Bulls Hockey in Carrozzina. Sono stati i ragazzi seguiti da queste associazioni gli artisti della giornata. Erano presenti in rappresentanza degli artisti Alessandra e Ottavio. Presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso Giancarlo Iannicelli, il Consigliere Provinciale Giancarlo da Tos, il Comandante della Stazione Carabinieri Treviso Lgt. S.S. Gennaro Schirone, don Paolo Slompo Direttore dell'Ufficio Diocesano della Pastorale Giovanile. Parallelamente a questo progetto, è stato lanciato un contest nelle scuole per la realizzazione di un’opera artistica partendo dall’immagine simbolo della giornata. Tutte le opere pervenute saranno esposte a Casa dei Carraresi e postate sui social di Fondazione. L’opera che, a insindacabile giudizio della Fondazione, risulterà la preferita del pubblico e della Fondazione, si aggiudicherà un buono da spendere in Libreria ai Carraresi