18° Giornata Nazionale ABIO a Castelfranco Veneto

Sabato 24 settembre 2022 si terrà la 18° Giornata Nazionale Abio, in occasione della quale i Volontari di Abio Castelfranco Veneto saranno presenti in Piazza Giorgione - fronte Banca Credit Agricole - dalle ore 10 alle ore 19 e presso l'Ospedale San Giacomo - piano 0 - ingresso CUP - dalle ore 8 alle ore 12 per incontrare la cittadinanza e raccontare cosa concretamente fanno per accogliere e supportare chi vive la difficile esperienza dell’ospedalizzazione pediatrica. La Giornata Nazionale è anche occasione per raccogliere fondi tramite l'offerta di un cestino di pere. Il ricavato della giornata verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione per i volontari già attivi e per chi desidera diventarlo. A Castelfranco Veneto è in previsione l'attivazione di un corso per nuovi Volontari ad inizio del prossimo anno. Dal 1998, i volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, PRESSO IL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall’ingresso in una struttura ospedaliera.