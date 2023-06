Greenway del Sile a piedi: da Treviso a Jesolo

Sono Marco Colella, classe 94 e abitante di Istrana. Essendo molto appassionato di natura, attività fisica e sostenibilità io e due miei amici - ilenia Alessandrini e Alberto Benetton - abbiamo deciso per questo ponte del due giugno di percorrere la Green Way del Sile a piedi. Siamo partiti con zaino in spalla dalla stazione di Treviso venerdì 2 giugno ore 9.30 e siamo arrivati a Jesolo in piazza Drago alle 16.30 di sabato 3 giugno, con sosta a Quarto D’Altino nella notte a cavallo. In tutto abbiamo percorso circa 60 km in 11 ore e 15 con un passo medio di 5 km/h. Abbiamo deciso di percorrerla a piedi per ammirare il paesaggio con occhi diversi da quelli che la bici può darti e per far capire che Green Way apre le porte ad una nuova possibilità per tutti quelli che amano camminare: è una esperienza che consiglio a tutti e assolutamente fattibile, considerando tra l’altro anche l’assenza di dislivello. Tra gli altri aspetti positivi segnalo l’impatto ambientale positivo: in questo ponte del 2 giugno erano stimate 5 ore di coda verso Jesolo; ecco a noi è piaciuto molto di più passare queste 5 ore immersi nella natura seguendo il corso del fiume sile a goderci il sole e i rumori della serenità. Le scrivo per segnalarle questa notizia perché ritengo possa essere davvero interessante. Camminare è salute, è benessere e anche sostenibilità!

Marco Colella