Nasce una nuova guida: "Bunker e Trincee Lungo il fiume Piave"

Questa nuova Guida "Bunker e Trincee Lungo il Piave" nasce dalla volontà di mettere a disposizione di tutti, esperti e meno esperti, alcuni itinerari della Grande Guerra lungo il Piave, da fare almeno una volta nella Vita. La raccolta e selezione di luoghi storici è avvenuta negli ultimi tre anni e permette al visitatore di immergersi completamente nel passato e rivivere, almeno in parte, la vita dei fanti durante il primo conflitto mondiale. Il Piave infatti fu teatro delle ultime battaglie della prima guerra mondiale e le due sponde del fiume diventarono capisaldi per i due eserciti con la costruzione di trincee, postazioni e bunker di difesa. I 14 itinerari che troverete in questa guida spaziano all'interno del Veneto percorrendo i luoghi della Grande Guerra lungo il Fiume Sacro alla Patria: il Piave. Inoltre è presente il collegamento con il download per il tracciato in digitale per seguire il percorso tramite smartphone e GPS. Questa la pagina dove trovare il libro: https://amzn.to/2I7fAtW.

Maggiori info: www.fotografodiguerra.it.

Autore: Roberto Cavasin, fotografo trevigiano specializzato nella rappresentazione dei luoghi storici e la storia in generale in particolare sulla Grande Guerra in Italia.