Harley Davidson Treviso e l’affascinante mondo delle e-bike

Harley-Davidson Treviso inizia il nuovo anno seguendo le tendenze di mercato della casa madre di Milwaukee ed è per questo che nel proprio store ufficiale è possibile ammirare la prima e-bike del famoso brand di motociclette americano. Serial 1 Cycle Company è il nuovo marchio dedicato alle biciclette elettriche dove la scelta del nome non è per niente casuale. Il suo nome richiama la storica moto nata nel 1903 da Harley e Davidson, dal nome, per l’appunto, Serial Number One. La nuova eBike sarà in grado di cambiare la nuova leadership di H-D a livello mondiale, nel nuovo mondo elettrico dedicato esclusivamente alle eBicycle. Le nuove E-Bike di ultima generazione si trovano presso lo store ufficiale Harley-Davidson di Treviso, dove si possono incontrare la super tecnologia ad un design unico e particolare. Tre i modelli disponibili – TMOSH/CTY, RUSH/CTY, RUSH/CTY STEP THRU – in varie colorazioni e taglie, già pronte e disponibili presso la concessionaria di Treviso, dove toccare con mano queste “elettrizzanti” novità. Il personale dello store ufficiale di Treviso potrà sicuramente aiutarvi nella giusta scelta grazie alla loro cortese professionalità e competenza nel settore. Per info: https://harley-davidson-treviso.it/it/