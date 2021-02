Harley-Davidson LiveWire: tra le mura di Treviso

Il concessionario Harley-Davidson Treviso offre come sempre massima serietà e cortesia, nonché professionalità degna di fiducia. È proprio vero quando dicono che “una volta in sella del mito americano, cambierà la percezione di ciò che ti circonda”. Grazie a loro mi è stata offerta di vivere un esperienza unica - un test ride inaspettato - provando la prima moto elettrica della casa madre di Milwaukee. La Harley-Davidson LiveWire. Una moto a zero emissioni la quale mi ha regalato forti emozioni, girando per le strade di Treviso, in modo pressoché silenzioso. Un look unico e moderno, sicuramente diversa dalle sue “sorelle” ma con forte identità Harley-Davidson. Girare per le mura della città, la LiveWire ha attirato a sé tantissimi sguardi, increduli della novità ma allo stesso tempo affascinati dai dettagli messi a disposizione per rendere il design più armonioso e ricercato. Il primo impatto è proprio quello di una moto stretta e slanciata, ideale per il piacere di una guida pura, nella storica città trevigiana. Non è il tipico rombo caratteristico dei due cilindri che la rende unica, bensì il sentire sulla tua pelle le vibrazioni pulsanti del suo cuore, l’elemento principale del motore Revelation. Facile l’utilizzo dei due joystick presenti sui blocchetti del manubrio, dove sfruttare al meglio i comandi relativi a luci o gestire il riding mode, con ben 7 modalità disponibili, per una migliore guida: Rain (Pioggia); Road (Strada); Sport (da usare con cautela); Range (Autonomia), forse la modalità di guida più adatta nel gestire al meglio l’erogazione, evitando consumi eccessivi della batteria ed agevolando allo stesso tempo il freno motore per la rigenerazione dell’energia (sistema RESS). Ultime 3 mappe Custom - A, B e C -, personalizzabili dal pilota stesso. Ovviamente, essendo monomarcia, la H-D LiveWire è priva di leva frizione e pedalina cambio marce, offrendo però la stessa emozione unica nell’affrontare con tanta facilità una città bella come Treviso. Per maggiori info e dettagli, Harley-Davidson Treviso - https://harley-davidson-treviso.it/it/