Harley-Davidson Treviso: ecco la presentazione ufficiale dell'Electra Glide Revival

È arrivata nello store ufficiale Harley-Davidson di Treviso, la tanto attesa Electra Glide Revival, una vera icona per veri collezionisti. Edizione limitata numero 171 dei 1.500 esemplari messi a disposizione dalla casa madre di Milwaukee. La prima della collezione “icone storiche per viaggi senza tempo”, ispirate da alcuni modelli del passato, più distintive e ricercate, dove, ogni singola H-D da collezione, celebra i colori, i design e gli accessori H-D che hanno lasciato il segno del passato, unite alle tecnologie più all’avanguardia dei tempi moderni. Una collezione prodotta in serie limitata. La casa madre H-D punta in alto con i nuovi modelli classico/moderno, dove ogni anno vedrà il debutto di una nuova “ICONA”. Electra Glide Revival 2021 - una riproduzione moderna del classico del 1969 con il suo profilo inconfondibile che ricrea l’atmosfera di quel tempo; verniciatura a tre tonalità e lo stemma tipico dell’epoca, ma con l’aggiunta, in chiave moderna, della tecnologie di ultima generazione: sistema Reflex Defensive Rider Systems e Apple CarPlay, e motore Milwaukee-Eight 114.

Per maggiori info https://www.harley-davidson-treviso.it/it/