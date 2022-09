Harley-Davidson: un nuovo pop-up store sbarca a Rialto

Gallery





Harley-Davidson ha portato in Italia una nuova concezione di vendita, nata negli Stati Uniti e già in tendenza dai noi. I nuovi pop up store, negozi ufficiali Harley-Davidson, espongono esclusivamente abbigliamento firmato dalla casa madre di Milwaukee. La prima apertura in Veneto è stata a Cortina D’Ampezzo, la famosa località incastonata come un diamante nel paesaggio delle Dolomiti e poco dopo a Lazise nelle affascinanti sponde del Lago di Garda. A inizio agosto anche nella città eterna; Roma. Ma è atteso tra pochi giorni la clamorosa apertura nella città dell’amore… Venezia, vicino al ponte di Rialto. L’Italia è patria dell’alta moda e secondo il Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di Harley-Davidson®, Francesco Vanni, si prevede un futuro del brand più rappresentativo, non solo abbigliamento tecnico ma diverse collezioni più adatte a un pubblico diverso in chiave fashion e lifestyle. Non ci resta che attendere e per info Harley-Davidson Treviso - https://harley-davidson-treviso.it