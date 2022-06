Harley-Davidson Treviso e la nuova Sport 2022 Nightster

Gallery











L’ultima nata della casa madre di Milwaukee, la Nightster, è la nuova erede dell’ormai storica Sportster fondata ben 65 anni fa. Un nuovo capitolo che catapulta prestazioni e design old school verso il futuro. Nuove o usate che siano, per molti di noi le Harley-Davidson rappresentano un sogno e la concessionaria ufficiale di Treviso e provincia, è sicuramente un punto di riferimento per tutti i bikers che vogliono entrare a far parte di questa famiglia. Uno store ultra ventennale dove trovare un mondo fatto di passioni, professionalità e fiducia, capace di esaudire ogni proprio desiderio. In questo giorno di fine giugno mi sono fermato ad ammirare il nuovo arrivo: la Harley-Davidson Nightster dall’affascinante livrea Readline Red. Il coperchio dell’airbox riprende senza dubbi lo stile classico dello Sportster ma abbinato al nuovo motore Revolution Max 975T agile e scattante, per una coppia eccezionale a bassi regimi e garantendo così una forte accelerazione in ogni momento, grazie alla ruota anteriore da 19 pollici e da 16” per quella posteriore, con i doppi ammortizzatori a vista. Non ci resta che scoprirla nello store ufficiale HD Treviso: www.harley-davidson-treviso.it