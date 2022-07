Harley Davidson Treviso Chapter premiato all'Italy 500 Miles

Gallery











Con soddisfazione e piacere che Andrea De Rossi, Road Captain del Treviso Chapter, è stato il primo a portare a casa la tanto desiderata “spilla” della Italy 500 Miles, grazie alla sua bravura competitiva e grazie anche alla sua Harley-Davidson, una Ultra CVO con kit stage IV 131ci, preparata dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso. La Italy 500 Miles è una manifestazione, non competitiva, organizzata dallo store H-D di Parma, svoltasi sabato 2 e domenica 3 luglio, per l’ottavo anno consecutivo. Riservato ai soli – audaci e temerari – possessori di H-D e/o Buell. Obiettivo finale? Quello di ottenere una “semplice” spilla. In verità non si tratta di una vera e propria gara motociclistica dove i partecipanti salgano sul podio a fine gara, ma si potrebbe definire come una vera e propria sfida personale in cui il centauro affronta la propria forza di volontà e le proprie paure, percorrendo un minimo di 810 km (500 miglia) in meno di 24 ore. Facile a dirsi ma oltre alla resistenza fisica e mentale, bisogna anche rispettare il codice stradale, stare attenti in primis alla propria guida e a chi ci è vicino. Uno dei tanti fattori positivi, è quello di osservare le meravigliose strade panoramiche pur “correndo” contro il tempo. La partenza ufficiale è scattata alle ore 15:00 da Parma, proseguendo in direzione Garda e così via per le 11 tappe successive dove ad ogni checkpoint, viene aggiornato il proprio road-book con un timbro di conferma, più le nuove indicazione per continuare la propria avventura. Tanti gli Harleysti messi a dura prova in questa 8° edizione, sfruttando tutta la loro esperienza, necessaria, nell’attraversare alcuni tratti di montagna, davvero impegnativi, come Passo Mortirolo, Madonna di Campiglio, Passo Gavia, affrontando il caldo giornaliero per poi passare alla pioggia e freddo delle ore più buie della notte. La Italy 500 Miles è ormai entrata a far parte del collaudato circuito europeo che comprende il Belgio, la Svizzera, la Germania e la Repubblica Ceca. Più di 500 gli iscritti complessivi tra piloti e passeggeri, giunti da diverse nazioni, e tantissimi i Chapter HOH italiani e non, presenti in questo anno 2022. Un grazie particolare agli organizzatori dell’HOG di Parma, dove in questi giorni hanno dato il meglio di sé stessi, offrendo il supporto necessario a tutti. Di sicuro una bellissima esperienza personale che offre l’opportunità di mettersi in gioco e portare fuori la nostra vera passione per le due ruote. Un merito anche a tutti i centauri vittoriosi che hanno portato a casa la spilla ufficiale, da poter mostrare con orgoglio sul proprio gilet. Complimento ancora ad Andrea del Treviso Chapter.