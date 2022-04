Harley-Davidson Treviso Experience Tour 2022

Gallery









Lunedì 25 aprile è partita da Harley-Davidson Treviso la prima Pan America Experience Tour: il test ride che coinvolge tutta l’Italia sulla nuova gamma di modelli Adventure Touring Harley-Davidson, messi a disposizione per gli store ufficiali, pronte a farci innamorare del nuovo motore Revolution Max 1250. Offrire un’esperienza unica incentivata da un misto di tecnologia con la propria libertà, è quello che si aspetta Harley-Davidson Italia portando i suoi clienti anche su strada bianche, misto off-road, con una H-D. Proprio come la super giornata adrenalinica capitana da Harley-Davidson Treviso e Bassano del Grappa, dove ci hanno regalato un nuovo stile di vita per chi non è mai andato fuori da ogni logica. Ho avuto la fortuna ed il piacere di provare di persona questo nuovo stile di guida, grazie al Test Ride offerto dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso, regalandomi la possibilità di inseguire un’avventura personale, scendendo dal classico stile custom che tutti conosciamo, per salire a cavallo del futuro della “Adventure Touring”, pronta a conquistare nuovi fans ma anche vecchi motociclisti old style. Per maggiori info: https://harley-davidson-treviso.it/it/