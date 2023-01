Store ufficiale Harley-Davidson Treviso Limited Edition 2023

Gallery







È stata presentata la nuova gamma Harley-Davidson 2023, festeggiando la collezione Anniversary 120 anni con moto e abbigliamento Limited Edition. Un’occasione storica per i nuovi modelli personalizzati con vernici e finiture commemorative, omaggiando con orgoglio i 120 anni di storia Harley-Davidson. Futuri protagonisti del festival Harley-Davidson Homecoming.

Un'esperienza indimenticabile di quattro giorni nella città natale di H-D, Milwaukee. Nuovo abbigliamento con camicie, caschi, giacche e molto altro in edizione limitata per l’anniversario. 120 anni di tradizione motociclistica con kit di bandiere e vari inserti decorativi per il proprio stile di vita. CVO Road Glide, Fat Boy 114, Heritage Classic, Street Glide, Tri Glide, Ultra Limited Anniversary, Road Glide Edizione Speciale Anniversario. Moto uniche nel loro genere grazie all’ultra dotazioni e al nuovo look, con una rara combinazione di prestazioni elevate per una migliore sicurezza stradale. L’eccellenza di questa nuova edizione per un degno omaggio al 120° anniversario di Harley-Davidson. Per maggiori info: https://harley-davidson-treviso.it