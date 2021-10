Harley-Davidson Treviso Open Day Novembre 2021

Gallery







SPORTSTER S VIP DAY! SAVE THE DATE! Sabato 6 Novembre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, la Concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso aprirà le porte per la presentazione del nuovo modello Harley-Davidson Sportster S, con possibilità di test ride in loco, per conoscere e testare su strada il nuovo modello 2021 della casa madre di Milwaukee. Tuffarsi così nel mondo dei nuovi accessori e capi d’abbigliamento marcati H-D, dove lo staff Harley-Davidson di Treviso offrirà al suo interno un contato amichevole e cordiale, garantendo la massima serietà, nonché professionalità degna di fiducia. Un’ occasione unica per tutti gli appassionati e non, delle bicilindriche americane. Un’ Open Day autunnale irrinunciabile, ideale per scoprire la nuova nata H-D Sporty S, un modello iconico - rivisitato - della casa H-D, con motore Revolution Max da 1250 cm3, 121 cavalli ed una ciclistica ideale per il puro divertimento e svago quotidiano. Impossibile mancare! Per info: https://harley-davidson-treviso.it.