Harley-Davidson Treviso: presentazione ufficiale Sport Glide 2021

Gentilezza e cortesia è l’accoglienza giusta che ti avvolge una volta dentro il concessionario ufficiale Harley-Davidson di Treviso. Il Team esperto e sempre pronto a rispondere ad ogni vostra domanda, riuscirà a mettervi a proprio agio in ogni momento, ed allo stesso tempo consigliarvi per l’acquisto giusto. Da pochi giorni è in esposizione la nuova Sport Glide, un occasione irresistibile, che non ho potuto fare a meno di andare e scoprire la sua linea aggressiva, ideale per i motociclisti che vogliono prestazioni al top per lunghi viaggi e non solo, grazie anche agli accessori touring rimovibili e con alla base il motore Milwaukee-Eight 107 V-Twin (1.746 cc) ed i cerchi in alluminio pressofuso Mantis. Telaio Softail dalle classiche linee ma con design alleggerito per una maggiore resistenza per una guida più sprint. Le forcelle anteriori invertite; mono-ammortizzatore posteriore con regolazione di carico; offriranno la possibilità di creare un proprio profilo personalizzato. Una bellezza racchiusa da una mini-carenatura anteriore, di facile rimozione, dove consentirà un maggiore comfort sia per i lunghi viaggi, o per uno stile cruiser essenziale, dando, al pilota stesso, l’ebbrezza dell'aria sul viso. Look total black personalizzabile darò al modello Sport Glide uno stile unico e differente, offrendo una guida piacevole ed una sensazione che solo i guidatori di H-D conoscono e amano. Tecnologie moderne in dotazione come il sistema di illuminazione anteriore a LED, una porta USB, ed accensione keyless. Per maggiori info Harley-Davidson Treviso: https://www.harley-davidson-treviso.it/it/