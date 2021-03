Harley-Davidson Treviso, presentazione ufficiale CVO Ultra Limited 2021

Un mondo fatto di passioni, competenze ed infinite qualità, guidata da un Team con esperienza ultra decennale, capace di esaudire ogni proprio desiderio. In questa occasione non ho potuto fare a meno di rimanere incantato davanti sua maestà la regina... la nuova arrivata 2021 CVO ULTRA LIMITED, in colorazione bronze armor. A primo impatto si rimane colpiti dal lusso sfrenato di una Touring H-D. Motore Milwaukee-Eight 117 Twin-Cooled, (il V-Twin più potente del marchio Milwaukee mai offerto di serie). Una svariata tecnologia d’avanguardia ideale per i tanti motociclisti che cercano una vera esperienza touring, unica nel suo genere. Vernice e finiture di alta qualità dallo stile audace, grazie ai colori e livree esclusive. Ruote Tomahawk e sistemata d’interfaccia INFOTAINMENT BOOM! GTS, capace di ottimizzato e migliorare l’unione tra pilota e moto. Il faro anteriore a Led - ADATTATIVO DAYMAKER - è uno dei sistemi più avanzati e mai sviluppati prima d’ora per una Harley-Davidson, capace di illuminare il percorso seguendo la guida del pilota stesso. Sospensioni anteriori Dual Bending Valve dalle elevate prestazioni, e sospensioni posteriori regolabili per garantire una guida migliore. Un vero e proprio gioiello Touring Custom degno del nome Harley-Davidson. Auricolare wi-fi BOOM Audio 30K con bluetooth integrato per chiamate in vivavoce, ascoltare musica in stereo o per la navigazione GPS, compresa di interfaccia tramite interfono con il passeggero o con il mondo intero. Sella con cuciture custom, accessori Kahuna Collection e molto altro ancora grazie al SISTEMA REFLEX (RDRS) per la protezione del motociclista per la stabilità e controllo in situazioni poco ideali. Una vera e propria rivoluzione per i tanti appassionati del settore e non. Harley-Davidson Treviso: Via E. Reginato, 2/4, 31100 Treviso TV.