Harley-Davidson Treviso ringrazia il suo Sindaco

Quando la passione per la moto è uno stile di vita! Queste le parole di Mario Conte, Sindaco di Treviso, dopo la sua gradita vista alla concessionaria ufficiale Harley-Davidson di Treviso. Sabato pomeriggio, 5 novembre, un piacere e un onore per soci del Treviso Chapter. Un ottima occasione per omaggiare il Primo Cittadino della sua importante presenza al motoraduno nazionale H.O.G. Italia - Marca Tour, celebrato il weekend passato, 14-15 ottobre 2022, dagli stessi soci del Chapter HOG locale. Un importante risultato positivo ottenuto dopo anni di esperienza e sacrifici, messi alla prova dai tanti chilometri macinati in questi venticinque anni di pura passione.