Torna "Hike&Fly Experience": il 12 giugno trekking e parapendio conquistano il Monte Grappa

Hike & Fly, ovvero escursionismo e parapendio: una disciplina in crescita nell’ambito del volo libero che il prossimo 12 giugno approda anche sul Monte Grappa, con l’evento HIKE&FLY EXPERIENCE, organizzato dalla storica ASD Volo Libero Montegrappa e dal gruppo di volo ParaZoo. Libertà, passione per la montagna, sostenibilità e adrenalina sono gli elementi che caratterizzano questo nuovo modo di vivere la montagna che prendere il nome di hike & fly. Letteralmente "escursionismo e volo", questa disciplina ha delle regole di base molto semplici: raggiungere il decollo con il solo ausilio delle proprie gambe e poi librarsi in volo con il parapendio. Un volo a impatto zero, contando solo sulle proprie forze, capacità e abilità che nel nostro Monte Grappa trova un terreno di applicazione eccezionale grazie alle ineguagliabili condizioni aerologiche e alla presenza di sentieri di notevole interesse paesaggistico, storico nonché atletico-sportivo.

Hike&Fly Experience nasce con due ambiziosi obiettivi: promuovere il territorio della pedemontana del Grappa come meta d'eccezione per gli amanti di questa disciplina e avvicinare sempre più piloti a questo nuovo modo di concepire il volo in montagna. Dopo una prima edizione di successo, che il 20 settembre scorso ha visto partecipare 65 piloti, provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera e dalla Polonia, Hike&Fly Experience torna il 12 giugno riproponendo la formula di partecipazione per categorie sulla base del peso dell’attrezzatura con cui si affronta la competizione. Il percorso scelto per l'escursione è inedito e quanto mai suggestivo: nei suoi circa 7,5 km e 980m di dislivello si potranno godere panorami indimenticabili sulla pianura veneta e sulle vette circostanti delle Dolomiti, percorrendo sentieri storici, strade forestali, splendide faggete ed anche alcune trincee Italiane della Prima Grande Guerra. In area Col Campeggia, i piloti potranno infine staccare l'ombra da terra e puntare alle 3 ore di permanenza in volo per ottenere il massimo punteggio e osservare da un punto di vista privilegiato la meravigliosa area del Monte Grappa e della pedemontana Veneta.

“Siamo orgogliosi del successo della prima edizione, confermato sia dagli atleti che hanno da subito aderito con entusiasmo, sia dai numerosi sponsor che hanno deciso di sostenere la manifestazione – dichiarano gli organizzatori - I migliori classificati potranno accedere a premi sostanziosi messi a disposizione da aziende del mondo del volo e piú in generale dello sport-system, tra le quali Supair, Skywalk tramite Eagles Point, Woody Valley, Scarpa, Gabel, Rudy Project, Crispi. Tutti i partecipanti alla competizione potranno comunque sperare anche anche nella fortuna per aggiudicarsi alcuni importanti premi per estrazione. Hike&Fly Experience rappresenta una conferma ulteriore della rilevanza del territorio per il turismo sportivo e per le sue caratteristiche di totale eco-sostenibilità, si sposa perfettamente con la candidatura del Monte Grappa a “Riserva della Biosfera” nell’ambito del programma MAB-UNESCO - che promuove lo sviluppo sostenibile, favorendo la conciliazione tra la crescita socioeconomica e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale. Informazioni, iscrizioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.hikeandflyexperience.it, su Facebook e Instagram.