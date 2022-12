Hope, il nuovo peluche di Giocare in Corsia

Gallery







Una nuova Speranza arriva a farci compagnia, un nuovo sostegno per la raccolta fondi ai tanti bambini ricoverati in Pediatria – Giocare in Corsia. Un nuovo obiettivo per ridare un sorriso ai tanti progetti rivolti all’infanzia. Perché un bambino, varcata la soglia dell’ospedale, dovrebbe rinunciare al suo “essere bambino”? Questa è la domanda che si pone da sempre LILT – Giocare in Corsia – un sogno nato da un incontro con la piccola Ivka, un incontro dove alcune donne decisero di affiancare, come volontarie, la piccola bambina e accudirla nella pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Era il 1994 quando iniziò il viaggio di “Giocare in Corsia”, un progetto cresciuto giorno dopo giorno e dove conta a oggi poco più di 200 volontari. Amorevolmente impegnati nel trasformare in “gioco” la permanenza in pediatria di tanti bimbi. Quest’anno arriva l’orsacchiotta Hope (Speranza), la nostra piccola amica che ci terrà compagnia fino a Natale, disponibile in alcuni negozi sostenitori, per essere adottata, aiutando in questo modo la raccolta fondi a sostegno del progetto Isola Serena. Un progetto nato nel 2008, grazie al Comitato Assistenza Bambini, “Perché ho bisogno di un sorriso”. Offrendo un supporto ai piccoli pazienti, intrattenendoli con vari tipi di giochi, in maniera tale di ridurre l’ansia post-intervento. Un doveroso ringraziamento anche ai tanti negozianti che sostengono il progetto, acquistando i peluche e vendendoli nei loro punti vendita, devolvendo poi l’intero incasso. Inoltre, i volontari di Giocare in Corsia, saranno presenti con un banchetto il 10 e 17 dicembre al mercato e l’11 e 18 in Piazza dei Signori. STRAPAZZAMI DI COCCOLE. Troverete Hope fino a Natale qui (salvo esaurimento scorte): Cappellettoshop Treviso-Mogliano; Farmacia Calmaggiore; Armadio in Giardino , Paese; TAMO , Preganziol; Casa del Materasso Sergio Zanatta , Preganziol; Abbigliamento Donna Stile di guida , Colle Umberto; Pegaso Argenti , Conegliano; La Perla , Martellago; Essere & Benessere , Montebelluna; Ricevitoria Samogin , Susegana; Katina Boutique, Mareno di Piave; 101 Demò snc , Casale sul Sile. Per maggiori info: https://www.giocareincorsia.com/