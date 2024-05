Il Diamantino: uno spazio dedicato ai vini di Villa di Maser

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E' stato inaugurato in settimana Il Diamantino un nuovo spazio dedicato ai vini della Villa di Maser. Situato nell'antica casa colonica accanto alla Villa, nei pressi del ristorante Casa Diamante, il locale è curato con la stessa passione e attenzione ai dettagli che contraddistinguono Giovanni e Nicoletta Polloni, che guidano Casa Diamante, il Diamantino offre ai visitatori della Villa e a chi è di passaggio a Maser la possibilità di una nuova esperienza.

Qui, potrete immergervi in degustazioni guidate dei vini prodotti dall'azienda agricola Villa di Maser, e arricchire il vostro viaggio con i sapori genuini del nostro territorio.

Casa Diamante e il Diamantino sono i luoghi ideali per concludere la vostra visita alla Villa, per immergervi in una esperienza completa, di scoprire non solo l'arte la storia, l'architettura, il verde della Villa di Maser, ma i sapori, le tradizioni culinarie, i prodotti del territorio.

La collaborazione tra Villa di Maser e il team di Casa Diamante: un connubio perfetto tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.