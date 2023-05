Il potenziale espresso

Dal 27 maggio all' 8 giugno 2023, alla Barchessa di Villa Quaglia a Treviso, ritorna la rassegna degli allievi dello SPAZIO-STUDIO D'ARTE AC. In mostra 49 opere di grande qualità che gli allievi hanno realizzato durante il corso di pittura condotto dall'artista Cristina Acquistucci. Futuri artisti che affrontano il grande pubblico con l'emozione della prima volta. Una rassegna che apre i battenti sabato 27 maggio e che prevede, durante i fine settimana, una dimostrazione pratica di come ci si avvicina a questo magico mondo che è l'Arte. Orari: da martedì a sabato 15.30 - 19.30 - Domenica 10.30/12.30 - 15.30/19.30 - Chiuso il lunedì Luogo: Barchessa Villa Quaglia, Viale XXIV maggio 11, Treviso - Tel 0422 430584 Web: www.barchessavillaquaglia.it I partecipanti: Alessandro Pedrazzoli, Alfredo Sperotto, Anna Maria Bastianetto, Annamaria Bortolini, Annamaria Pagliarulo, Annarosa Fuser, Antonella Barattin, Antonella Schiavon, Antonella Tonicello, Barbara Oggianu, Carla Camerini, Daniela Miatton, Daniela Zanella, Enrica Perulli, Enza Maggio, Ezio Zippo, Francesca Bianchini, Germana Passarella, Giordie Rizzato, Gladys Gobatello, Ivana Genovese, Liviano Boschiero, Mara Zanchetta, Margherita Molinari, Maria Angela Amico, Maria Chiara Pedrazzoli, Maria Pagnossin, Marina Ros, Marina Tavernaro, Marzia Povegliano, Marzia Trevisson, Massimo Bertolin, Miranda Merlo, Monia Sanson, Noemi Pizzolon, Paola Baccin, Raffaella Martini, Rita Bonan, Romina Renosto, Serena Spezie, Sergio Cuzziol,, Silvana Pilla, Silvia Menegon, Silvia Pizzolon, Simoza Begaj, Sonia Possamai, Teresa Zambon, Valentina Rossi, Wafa’ Srouji.