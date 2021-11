Inaugurata a Musestre di Roncade una nuova farmacia

Ieri 20 novembre a Musestre, si è festeggiato con la benedizione del parroco Don Francesco Guarise e il taglio del nastro del Sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli, l’inaugurazione della nuova Farmacia Borgo Sile in piazza Europa. Sono intervenuti anche il Presidente di FarmacieUnite Dott. Franco Gariboldi Muschietti e numerosi esponenti dell’Ordine dei Farmacisti di Treviso. Il Sindaco ha avuto parole di incoraggiamento per l’inizio dell’attività della nuova Farmacia, che rappresenta un presidio sanitario fondamentale per la frazione. Le farmaciste hanno manifestato tutto il loro impegno per rispondere alle esigenze dei cittadini, con l’offerta di numerosi servizi, come l’apertura ad orario continuato, le analisi del sangue di prima istanza, l’elettrocardiogramma, i tamponi rapidi per il Covid e la vaccinazione antinfluenzale. A breve, ha annunciato il Sindaco, tornerà a Musestre anche il medico di base.