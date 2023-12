Inaugurazione della nuova sede dei Soccorritori Conegliano ODV

Gallery



Giovedì 14 Dicembre 2023 alle ore 18:30 si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione di volontariato sanitario “Soccorritori Conegliano ODV”. Dallo scorso marzo, l'associazione - a seguito della disdetta del contratto di comodato d’uso da parte della Ulss2 - era impegnata nella difficile ricerca di una nuova sede che potesse ospitare non solo l’ufficio della segreteria, ma anche il magazzino delle dotazioni sanitarie e il ricovero per le tre ambulanze. Dopo mesi di frenetica ricerca per uno spazio adeguato, grazie all’intervento del Comune di Conegliano si è trovata disponibilità all’interno dell’area comunale presso cui sono presenti i Cavalieri dell’Etere, in Via M. Piovesana, 164. L’associazione ha sostenuto tutte le spese necessarie per la realizzazione di due prefabbricati in grado di ospitare ufficio e magazzino. All’inaugurazione della nuova struttura, oltre al Presidente Alfredo Primicerio, al Segretario Gioacchino Cerasoli e ai volontari soccorritori, erano presenti anche l’assessore del Comune di Conegliano Gianbruno Panizzutti, il parroco della parrocchia “Santa Maria delle Grazie” Don Pierino Bortolini e tanti sostenitori , tra cui Annamaria Brino, ex volontaria e figura storica dell’associazione che ha consegnato una targa in ricordo di uno dei fondatori della sezione coneglianese nata nel 1971 dall’AIS di Milano, Franco De Vanna. Grazie alla nuova e definitiva sistemazione l’associazione potrà dunque continuare a portare avanti le attività a favore della comunità, come i trasporti sanitari, l’assistenza alle manifestazioni e i corsi di primo soccorso alla popolazione.