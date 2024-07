Lo sfogo di un motociclista qualunque!

Noi motociclisti, ma non solo, viviamo costantemente in una sorta di Roulette Russa, dove ogni giorno potrebbe essere quello del colpo fatale. Non voglio spaventare nessuno ma è davvero triste sentir parlare ogni volta di incidenti in moto, con morti e/o feriti, per banali disattenzioni da parte nostra in primis, ma anche per colpa delle persone incaute alla guida di qualunque mezzo. Viaggio sulle due ruote da molti anni ormai, amo questo mio stile di vita anche se in passato ho rischiato di farmi male per mia negligenza o per poca esperienza, o dopo aver affrontato due incidenti, brutti, non dovuti da me. Capita, purtroppo… capita per vari fattori che nella maggior parte della vita, potrebbero essere evitati. Schiantarsi contro un’auto, a 120 Km/h per un sorpasso azzardato su una strada di città, non è sfortuna, non è destino… indossare una tuta da migliaia di euro, non ci dà il diritto di correre al limite sui Passi di montagna, rischiando la vita – nostra – ma soprattutto quella degli altri. Non va bene, questo non è vivere felici. Io vado in moto… non sono un pilota, non sono bravo, ho solo rispetto della mia vita e di chi mi è intorno; vado piano, sto attento, sono lento… sbaglio a volte ma non mi importa. Torno a casa rilassato e felice della mia vita, della mia passione che continuerà ancora per molto tempo, con quella leggera paura che mia aiuta a stare attento, ricordandomi che sono io che guido la mia vita. Buona strada bikers!