In partenza un ciclo di incontri organizzati dal Gruppo Cinofilo Trevigiano

Il Gruppo Cinofilo Trevigiano ha il piacere di presentare un ciclo di incontri che si svolgeranno fra aprile e maggio presso la sala convegni dell’AgriRistorante Al Redentor, in Via Giuseppe Verdi 4 a San Biagio di Callalta (TV). Il Gruppo Cinofilo Trevigiano, delegazione territoriale dell'ENCI, l'Ente nazionale per la cinofilia italiana, porta avanti da oltre 70 anni ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi. Per il conseguimento di tali finalità il Gruppo si avvale di manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Gli incontri sono a numero chiuso e a titolo gratuito per i soci del Gruppo Cinofilo Trevigiano. L’ingresso per i non soci costa 30€. Ci sarà la possibilità di tesserarsi in loco: la tessera, dal costo di 25€, darà diritto all’ingresso gratuito a entrambi gli incontri, nonché a quelli che a breve verranno aggiunti a calendario. Il link al modulo di iscrizione è presente sul sito www.gruppocinofilotrevigiano.com o sulla pagina Facebook. “Incontro con l’avvocato: dalla parte dell’allevatore” – 20 aprile 2023 h. 20.00 Il primo incontro verterà sugli aspetti legali inerenti la cessione di un cucciolo: come redigere un valido contratto di cessione che tuteli non solo l’allevatore ed il suo lavoro di selezione, ma anche il cucciolo ceduto e che regoli i rapporti futuri con l’acquirente; analisi delle possibili clausole da inserire e degli accorgimenti necessari da mettere in atto per tutelarsi, resi necessari in conseguenza delle sempre più numerose pronunce giurisprudenziali in applicazione del codice del consumo che riconosce nel consumatore/acquirente la parte contrattualmente più debole e da tutelare. Si passerà poi all’analisi di casistiche frequenti dalle quali attingere informazioni e nozioni utili per prevenire contenziosi e gestire al meglio le quotidiane problematiche che ruotano intorno alla figura dell'allevatore, alla cessione del cucciolo, alle garanzie per “vizi”, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali ed ENCI. civile, penale, amministrativa dell’allevatore anche c.d. “amatoriale”. Dalla parte dell’allevatore sì, ma inteso come allevatore etico, attento a ciò che è di sua responsabilità, sotto l’aspetto civile, penale, amministrativa, anche del così detto “amatoriale”. Quindi dalla parte anche del proprietario, che grazie a questo incontro più essere edotto su cosa chiedere e cosa esigere quando si approccia all’acquisto di un cucciolo. Quali garanzie deve avere e cosa fare nel caso in cui sopraggiunga qualche problema. Relatrice dell’incontro l’Avvocato Francesca Capodagli, penalista del Foro di Ancona con esperienza decennale nell'ambiente dell'allevamento cinofilo, della tutela del benessere animale, della Cinofilia Ufficiale, e regolamenti ENCI. “Incontro con il veterinario esperto in comportamento: il benessere del cane” – 11 maggio 2023 h. 20.00 Il secondo incontro ruoterà intorno al concetto di benessere del cane, nella vita in città, in allevamento, nelle attività sportive. Si approfondirà il significato di benessere e lo stile di vita nei contesti urbani. Ampio spazio sarà dato allo stress e al suo impatto nello sviluppo psicofisico del cane, al riconoscere i segnali di stress e individuare i punti critici in allevamento per accompagnare al meglio gravidanza e cucciolo. Allo stesso modo ci si focalizzerà sui punti critici nelle attività sportive. Anche in questo caso, l’incontro non è riservato ai soli addetti ai lavori, ma vuole essere d’aiuto anche a tutti quei proprietari che si destreggiano fra l’accudimento del proprio amico a quattro zampe e le incombenze che la vita ci dà ma che è attento ai bisogni e al benessere psicofisico del proprio cane. Relatrice dell’incontro la dottoressa Marta Pattaro, master in medicina comportamentale degli animali d’affezione, alta formazione in terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia, master in PNEI e neuroscienze, nonché docente di corsi di formazione per cinofili e veterinari.