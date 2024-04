SeLALUNA, Incontri con il libro e dintorni

Presentazione e intervista all'autore Mattia Morretta: Concetta Murè Lettura dei testi: Guido Conte L’opera DI PETROLIO E POESIA approfondisce la natura e le caratteristiche dell’ossessione sessuale di Pasolini, alla luce delle vicissitudini private e sociali dell’epoca, attingendo soprattutto alle pagine più controverse del postumo Petrolio. La personalità dell’intellettuale a tutto campo e di pubblico dominio, sovraesposto e prigioniero di una notorietà a doppio taglio, viene indagata dal punto di vista psicologico e letterario, mettendo a fuoco la sua pederastia conflittuale e frustrante, vissuta con ragazzi “figli di nessuno”, di vaga ascendenza classica e non dissimile da quella tipica del turismo sessuale che il nostro Paese ospitava sino a metà del Novecento. La tormentata esperienza dello scrittore è inquadrata nella tradizione di omo-bisessualità mediterranea, evidenziando i collegamenti contenutistici con autori italiani e stranieri consimili (da Proust a Lorca e Kavafis, da Forster a Isherwood e Spender, da Comisso a Penna). Un ritratto in chiaroscuro di un caso di coscienza per l’intera società, che ne rivaluta la produzione poetica quale migliore eredità. ​ “Il saggio dello scrittore e psichiatra Mattia Morretta Di petrolio e poesia. L’eredità di Pier Paolo Pasolini per le Edizioni Croce offre un approccio inedito e imponente sull’opera dell’autore. Equilibrista della parola, Morretta non è nuovo a queste escursioni impossibili nelle profondità inesplorate della natura umana e, a differenza degli avventurieri dell’azzardo, sa tornare a galla portando con sé il bottino di missioni dalle quali nessuno potrebbe ritornare illeso. C’è nella sua scrittura una caratteristica di grande fascinazione. Come nei migliori Pamphlet filosofici la parola deve sfoggiare il numero massimo di significati e così la cifra stilistica, aristocratica ma composta, riesce ad esprimere con naturalezza tutti e novantanove i nomi di Dio, parafrasando i sacri testi coranici. Il manifesto filosofico e intellettuale si sostanzia nella provocazione candida della personalità duale dello scrittore, capace di navigare nella pozza petrolifera densa di incubi pur mantenendo il rapporto con un cuore elegiaco che sublima le ossessioni a sfondo sessuale. Il “petrolio” a cui fa riferimento Morretta è il titolo dell’ultimo lavoro letterario di Pasolini, un repertorio frammentario di allegorie umane incompiute ma sufficienti a far vacillare l’asse della coscienza, immobilizzata dagli strumenti di contenimento psichici e sociali. Morretta compie questa operazione con metodo psicologico, restituendo una narrazione impreziosita da frammenti letterari dello stesso protagonista e di altri autori che condividono la stessa complessità nelle relazioni.” Antonella Rizzo