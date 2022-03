Incontro "Il rilancio economico passa per le donne"

Un incontro gratuito dedicato alle nuove opportunità per le donne che desiderano intraprendere un percorso imprenditoriale Treviso – Camera di Commercio di Treviso e Belluno, 8 aprile h 9.30. Il Veneto ha voglia di rinascere. Crisi economica, rincaro energetico ed incertezza nello scenario politico internazionale rendono il momento attuale complesso ma, se questo da un lato può essere visto come critico, dall’altro offre la possibilità di rilancio. Un rilancio che vede le donne grandi protagoniste, grazie anche a progetti regionali come “FABWOMAN per il rilancio economico”, finanziato nell’ambito del FONDO SOCIALE EUROPEO POR 2014 - 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” DGR 526/20 IL VENETO DELLE DONNE. Il progetto ha coinvolto finora 68 donne tra aspiranti imprenditrici e persone che desiderano ricollocarsi nell’ambito digital e 80 studentesse con l’obiettivo di aiutarle a trovare la propria strada. Se ne parlerà il giorno 8 aprile alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Treviso e Belluno in Piazza Borsa a Treviso, partner di rete.

L’incontro, gratuito e aperto alle donne di ogni età, è organizzato da Formaset Scar per presentare le opportunità di formazione e finanziamento per le donne che desiderano affrontare il percorso del lavoro autonomo. Durante il convegno saranno in particolare presentate le opportunità delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), fino a qualche tempo fa meno accessibili al sesso femminile a causa di pregiudizi infondati, che iniziavano anche all’interno della famiglia. Eppure sin dall’antica Grecia non mancano esempi di grandi scienziate e queste materie oggi offrono nuove opportunità di inserimento lavorativo. L’incontro sarà quindi un momento utile per studentesse che cercano un orientamento per il futuro, per giovani donne che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche per chi ha perso il proprio posto e desidera riqualificarsi. Il programma Saluti delle istituzioni 09:40 Le agevolazioni per l’impresa femminile – Paolo Ingravalle Formaset scarl 10:10 Yes I Start Up: percorsi e casi di successo – Antonio Dori Formaset scarl 10:30 Le esperienze delle aspiranti imprenditrici del Progetto FABWOMAN PER IL RILANCIO ECONOMICO - Elisabeth Rainer Sorentino 11:15 Donne STEM: da Ipazia d’Alessandria a Samanta Cristoforetti Ivana Padoan Università Ca’ Foscari 11:45 Profumo d’impresa: Paola Goppion 12:10 STEM NELLE SCUOLE Équipe formativa Veneto - Laura Cesaro e l’esprerienza di Engim Veneto. Iscrizioni su Eventbrite:

Per informazioni 041.8941777 v.zuin@formaset.com