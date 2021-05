La delegazione moglinese di Salviamo il paesaggio con Comitato a difesa ex Cave di Marocco promuovono per domenica 9 maggio un'operazione di pulizia dai rifiuti del territorio. Il tratto interessato dall'iniziativa è quello, molto frequentato, che va da via San Michele a via Cavalleggeri. Un'attività concreta che si affianca ai numerosi interventi di tutela del territorio delle vivaci associazioni ambientaliste.