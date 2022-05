Jesolo Sunset Beach 2022: le Harley-Davidson danno spettacolo

Gallery













Arriva il caldo dell’estate, il profumo del mare, arriva la voglia di divertimento, gli amici, le belle giornate in compagnia in sella alle proprie bicilindriche cromate: arriva Jesolo Sunset Beach. La città di Jesolo ha ospitato il grande evento estivo di Harley-Davidson organizzato dalle Ladies of Harley del Treviso Chapter, con la collaborazione importante dei Chapter HOG Veneti. Il mese di maggio risveglia i cuori e questi due giorni sono stati l’inizio di un’estate fantastica. Per info: www.trevisochapter.com