Karate: trevigiane d'argento ai tricolori universitari

Ai Campionati Italiani Universitari di Cassino, disputatisi al Centro Sportivo Stellantis, due medaglie d'Argento nel Karate, specialità combattimento, sono state conquistate dalle studentesse trevigiane del Cus Venezia, Sara Biondo e Desi Rubini rispettivamente nelle categorie -61 kg e -68 kg. Sara Biondo, tesserata con l'Academy Ponte di Piave del M° Moretto Paolo, studentessa di Architettura Magistrale allo IUAV ha superato negli incontri eliminatori le atlete del Cus Napoli , Cus Firenze e Cus Trento, approdata in finale è stata fermata dall'atleta del Cus Catania. L'argento ottenuto migliora la medaglia di bronzo conquistata nel 2018 nella medesima competizione. Rubini Desi, tesserata con Treviso Karate del M° Nave Paolo, studentessa di Commercio Estero alla Ca' Foscari sede di Treviso, alla prima esperienza in questo campionato ha vinto nelle eliminatorie contro le atlete del Cus Padova e Cus Roma cedendo in finale all'atleta del Cus Aquila per un solo punto. Le due medaglie conquistate, con solo due atlete, portano il Cus Venezia al quarto posto nella classifica finale femminile. Nonostante le differenti società di appartenenza, Sara e Desi si allenano regolarmente assieme e non sono rimaste a corto di medaglie in questa stagione: entrambe medaglie d'Oro alla Tad Cup a Rijeka, convocate dalla Squadra Regionale Veneta e vincenti anche all'Open d'Italia del mese scorso dove Desi ha conquistato l'Oro e Sara il Bronzo. Queste atlete/studentesse contribuiscono a diffondere il messaggio per tutti coloro che credono che studio ed agonismo non possano convivere, lo sport ad alti livelli insegna a gestire al meglio tempo, risorse e responsabilità verso il raggiungimento degli obbiettivi. photo: Sara Biondo e Desi Rubini con la mascotte del CUSI