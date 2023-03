L’arte dei Tarocchi

Una pratica che crea opinioni discordanti tra lo scetticismo e il credo . Chi lo usa per “soldi facili” e chi invece trova in loro una guida spesso per aiutare gli altri . In ogni caso praticata da secoli ai giorni nostri , perché questo articolo? Per sfatare il mito dei ciarlatani e dar voce a chi se ne occupa con amore , perché si ,esiste !! I tarocchi con i loro simboli , numeri e figure racchiudono in loro un’enciclopedia ! Nel 2023 ormai quest’arte del saper leggere i tarocchi sta subendo una rivalutazione ,perché in molti percorsi viene inserita nel “campo olistico”, di crescita e consapevolezza e ad oggi io posso portare testimonianza di questo , dopo aver incontrato una ragazza ( nella nostra Treviso) che ha fatto della sua vita uno studio di questo fantastico strumento ,usandolo non per derubare ma per aiutare molte persone nel modo giusto! Accompagnandole nei momenti di sconforto , aiutandole con le parole che ad oggi mancano in questa società fatta di social spesso poco utili , amarsi non è pubblicare una foto per ricevere autovalutazione da altri ,con filtri e altro svuotandosi sempre di più ! Amarsi è scegliere percorsi d’amore verso se stessi! Questa ragazza con la sua arte nel saper leggere i tarocchi mi ha aiutato e aiuta molte persone ( esistono testimonianze ) a scegliere me e ad amarmi per quella che sono ! E finalmente a poter affermare che non sono tutti ciarlatani .