L.A. Peppers live @ La Cavana del Sile

Nata nel 2013 la band vanta una crew formata da musicisti professionisti, riconosciuti per una naturale propensione al palco e al coinvolgimento del pubblico. Energia fisica e impatto sonoro fanno dei Los Angeles Peppers una emotional band tematica unica nel suo genere. Creata per avere un alto tasso di adrenalina, tanto rock ed energia in tutti i palchi affrontati nel corso degli anni, intraprendendo molti live in palchi Europei di assoluto rilievo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Olanda, Francia. La formazione vanta quindi una line up rinnovata, uno show completo, e una sempre migliore performance ispirata nei modi della band californiana. Un “Red Hot” Show emozionale e di grande impatto al pubblico che sempre numeroso segue le nostre performances fisiche e di grande impatto in tutta Europa. Grazie a Voi portiamo avanti questo progetto con passione, i Los Angeles Peppers vi aspettano per rivivere i più bei singoli della band, cantare, ballare, pogare in nome dei grandi Red Hot Chili Peppers.​